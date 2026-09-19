Глава Таганрога проголосовала на выборах

В Таганроге стартовал второй день выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ. Избирательный участок посетила глава города Светлана Камбулова, сообщила в соцсетях глава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Лично убедилась, что процесс организован слаженно и прозрачно, а наши жители проявляют понастоящему активную гражданскую позицию», — написала госпожа Камбулова.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что, по данным Избирательной комиссии Ростовской области, общая активность избирателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ IX созыва по итогам первой половины дня голосования превысила 25%. В этом году право впервые отдать свой голос получили почти 45 тысяч жителей региона.

Константин Соловьев