Глава Таганрога проголосовала на выборах
В Таганроге стартовал второй день выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ. Избирательный участок посетила глава города Светлана Камбулова, сообщила в соцсетях глава.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«Лично убедилась, что процесс организован слаженно и прозрачно, а наши жители проявляют понастоящему активную гражданскую позицию», — написала госпожа Камбулова.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что, по данным Избирательной комиссии Ростовской области, общая активность избирателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ IX созыва по итогам первой половины дня голосования превысила 25%. В этом году право впервые отдать свой голос получили почти 45 тысяч жителей региона.