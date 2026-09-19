В Ростовской области стартовал второй день выборов

В Ростовской области сегодня, 19 сентября, стартовал второй день выборов 2026. Все избирательные участки открылись в 08:00 и будут принимать граждан до 20:00, сообщает пресс-служба донского Избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по данным Избирательной комиссии Ростовской области, общая активность избирателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ IX созыва по итогам первой половины дня голосования превысила 25%. В этом году право впервые отдать свой голос получили почти 45 тысяч жителей региона.

Константин Соловьев