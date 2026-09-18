В Ярославской области проголосовали почти 179 тысяч избирателей

В первый день выборов депутатов Госдумы России в Ярославской области проголосовали 178 952 избирателя. Как сообщили в областном избиркоме, явка на 20:00 18 сентября вместе с дистанционным электронным голосованием составила 18,33%.

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«Первый день голосования в Ярославской области прошел в штатном режиме, без нарушений»,— сообщили в избиркоме.

Голосование продлится еще два дня — 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Алла Чижова