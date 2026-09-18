В Брейтовском округе запустили газ

В Брейтовском муниципальном округе Ярославской области запустили газ. Первым потребителем стала центральная котельная. Об этом сообщили в правительстве региона. Символический пуск провели губернатор Михаил Евраев и зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пуск газа в Брейтове

Фото: Правительство Ярославской области Пуск газа в Брейтове

Фото: Правительство Ярославской области

«Это была последняя негазифицированная территория в регионе. Теперь голубое топливо пришло и сюда. Центральная котельная обеспечит теплоснабжение 31 многоквартирного дома, где живут почти 550 человек»,— отметил Михаил Евраев.

Виталий Маркелов сообщил, что в рамках программы развития газоснабжения Ярославской области в 2021–2025 годах построено 16 межпоселковых газопроводов и распределительные сети в 61 населенном пункте. Их общая протяженность составила 647 км, техническая возможность подключения создана для более 4,6 тыс. домовладений.

«Главным итогом реализации пятилетней программы стало строительство инфраструктуры для газификации Брейтовского округа»,— сказал он.

Гендиректор «Газпром газораспределение Ярославль» Алексей Базин сказал, что реализовать программу удалось благодаря совместной работе с правительством региона.

«Уверен, жители Брейтова и других населенных пунктов этого муниципального образования в ближайшее время оценят все преимущества использования экономичного и экологически чистого сетевого ресурса»,— отметил господин Базин.

По словам гендиректора «Газпром межрегионгаз Ярославль» Олега Сибирякова, газификация позволит подключить более 1,6 тыс. домовладений. «Вместе с газом в дома жителей Брейтова приходят тепло, комфорт и уют»,— добавил он.

Антон Голицын