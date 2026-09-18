В Ярославской области начали активнее привлекать кадры в села

В Ярославской области для привлечения кадров в малые села и города предусмотрены единовременные выплаты для специалистов. Размер выплат составляет от 750 тыс. до 1,5 млн руб. в зависимости от сферы. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

По словам Михаила Евраева, в регионе работают программы «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский тренер», «Земский работник культуры». В частности, учителя и тренеры при заключении трудового договора получают выплату в размере 1 млн руб., врачи — 1,5 млн руб. На программу «Земский работник культуры» в этом году всего выделили 15 млн руб., уточнил губернатор.

«Специалист, который приедет в населенный пункт численностью до 50 тыс. человек и заключит трудовой договор на пять лет, получит единовременную выплату в размере 1 млн руб. Программы действуют, средства предусмотрены. Нужно активнее привлекать людей»,— указал Михаил Евраев.

По программе «Земский тренер» с 1 сентября два тренера-преподавателя начали занятия по кудо и самбо в Угличском и Любимском округах. Министерство спорта региона объявило дополнительный конкурсный отбор для определения еще двух победителей программы.

По программе «Земский доктор» в 2025 году трудоустроили 13 специалистов, а в текущем году планируется привлечь еще 23. Также действует программа «Земский фельдшер» с выплатами до 750 тыс. руб.: в 2025 году закрыто 11 вакансий, на 2026-й запланировано трудоустройство восьми человек.

В рамках программы «Земский работник культуры» в 2026 году трудоустроены четыре специалиста, планируется принять еще 11 человек, в том числе хореографов и звукорежиссеров. Министр культуры и туризма региона Светлана Костышина отметила, что в рамках национального проекта «Семья» ведется модернизация и строительство учреждений культуры, которым необходимы кадры.

«Важно обеспечить учреждения культуры квалифицированными специалистами, в том числе в небольших населенных пунктах»,— подчеркнула госпожа Костышина.

Алла Чижова