Президент присвоил почетные звания ярославским актрисе и аграриям

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий актрисе Волковского театра Ирине Чельцовой, а также председателю сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Красное» Сергею Кадацкому и исполнительному директору ООО «Красный октябрь» Николаю Троицкому. Подписанный документ опубликован на сайте Кремля.

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Фото: Волковский театр Ирина Чельцова

Фото: Волковский театр

Ирине Чельцовой присвоено звание «Народный артист РФ» за большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Актриса окончила Ярославское театральное училище. Служила в Волковском театре сразу после обучения, а затем несколько лет выступала в Великолукском и Гомельском драматических театрах. Спустя 20 лет, в 1987 году вернулась в Волковский театр, где служит до сих пор. В 1998 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки РФ.

Сергею Кадацкому и Николаю Троицкому присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. Господин Кадацкий возглавляет СПК «Красное» с 2002 года. Кооператив работает с 1997 года и специализируется на выращивании картофеля и других корнеплодов.

Господин Троицкий — представитель сельскохозяйственной династии. В 2002 году он сменил на должности отца и возглавил известный колхоз «Племзавод Красный Октябрь» в Любимском районе. Сейчас является исполнительным директором «Красного октября».

Алла Чижова