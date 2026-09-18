Михаил Евраев рассказал о развитии образования в Ярославской области

В Ярославской области в 2026 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» отремонтируют 28 школ, пять детских садов и шесть зданий колледжей. Еще на пяти объектах работы завершатся в следующем году. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, работы ведутся в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском и ряде муниципальных округов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«За прошлый год привели в порядок 11 школ, детский сад в Рыбинске и колледж в Ярославле. На эти цели направили около миллиарда рублей. Мы не только ремонтируем, но и строим новые школы»,— отметил губернатор.

За последние годы было возведено девять школ. В Угличе завершены общестроительные работы во втором корпусе школы имени 63-го Угличского пехотного полка, в Красном Бору строится школа на 1,1 тыс. мест. Кроме того, Михаил Евраев представил президенту Владимиру Путину инициативу о строительстве еще трех школ по 2,5 тыс. мест в Дзержинском, Фрунзенском и Заволжском районах Ярославля.

Отдельным направлением стало школьное инициативное бюджетирование. В его рамках учащиеся участвуют в выборе проектов по развитию образовательного пространства. На каждый проект из областного бюджета выделяется до 1 млн руб. Муниципалитеты также могут предоставлять дополнительное финансирование. В частности, в этом году три из шести проектов ярославских школ получили средства из городского бюджета. Всего за несколько лет в регионе реализовано более 200 таких инициатив.

Виктория Самко