Явка на выборах в Ярославской области составила 12,43%

В Ярославской области по состоянию на 15:00 18 сентября явка на выборах депутатов Госдумы составила 12,43%, проголосовал 121 141 избиратель. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Голосование идет в штатном режиме, нарушений и жалоб избирком не фиксировал. В целом по России явка на 15:00 на выборах составила 15%.

Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. В регионе их 822. Выборы в Ярославской области идут по двум одномандатным избирательным округам — Ярославский округ № 193 и Ростовский округ № 194, а также по партийным спискам.

Алла Чижова