В Ярославской области в августе годовая инфляция составила 6,23%

Годовая инфляция в августе 2026 года в Ярославской области выросла, несмотря на снижение цен по сравнению с июлем. Об этом сообщает ярославское отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское отделение Банка России Фото: Ярославское отделение Банка России

Цены в Ярославской области в августе снизились на 0,44% по сравнению с июлем текущего года, по сравнению с августом прошлого года (годовая инфляция) они выросли на 6,23%. В июле годовая инфляция составляла 5,89%, таким образом, годовая инфляция ускорилась.

Продовольственные товары подорожали за год на 5,41%, больше всего год к году подорожал сахар — на 26,95%. Сыр подешевел на 3,87%.

Годовой рост цен на непродовольственные товары составил 4,26%. Наиболее заметный рост цен отмечен на моторное топливо — 14,42%. На 4,85% подешевела обувь.

Услуги в августе год к году стали дороже на 9,04%. Лидером роста стали медицинские услуги — 25,22%.

Годовая инфляция в Ярославской области в августе оказалась ниже общероссийской, которая составила 6,33%. В июле показатель по стране был 5,98%.

Виктория Самко