На кладбище под Ярославлем хотят построить часовню Александра Невского

На кладбище в деревне Селифонтово Ярославского округа планируют построить православную часовню, которую хотят назвать в честь Александра Невского. Об этом сообщил в своем канале «Макс» глава округа Алексей Михайлов. Инициаторами проекта выступили ветераны специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети главы Ярославского муниципального округа Фото: соцсети главы Ярославского муниципального округа

Для строительства уже определен земельный участок площадью 5 соток. В часовне предполагается проводить богослужения и обряды отпевания, а также обеспечить регулярное присутствие священнослужителя. Возможность реализации проекта обсудили непосредственно на месте с секретарем Ярославской епархии, настоятелем Крестобогородского храма, иереем Александром Пчелкиным.

«В случае реализации проекта часовня сможет стать местом, где земляки смогут проводить в последний путь своих близких и поминать тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну»,— написал Алексей Михайлов.

Виктория Самко