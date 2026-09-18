Выходные в Петербурге пройдут с дождями

В Санкт-Петербурге в ближайшие выходные ожидаются дожди с перерывами. Погоду в регионе определяет большая барическая депрессия с несколькими центрами, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Днем 18 сентября в Петербурге ожидается до +18, а в выходные — +15…+17 градусов

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ Днем 18 сентября в Петербурге ожидается до +18, а в выходные — +15…+17 градусов

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

«Все выходные дни дожди разной интенсивности, конечно, с перерывами. Приближается новый циклон, идет дождь, отходит на восток, наступает перерыв в осадках»,— написал господин Колесов в своем Telegram-канале.

По его словам, меньше всего осадков ожидается в пятницу, 18 сентября, хотя и сегодня пройдут кратковременные дожди. С приближением очередного циклона юго-западный ветер усилится до 8–13 м/с, а на акватории Финского залива порывы достигнут 15–17 м/с.

Солнца в ближайшие дни будет мало, однако температура останется выше нормы на 1–3 градуса. Днем 18 сентября в Петербурге ожидается до +18, а в выходные — +15…+17 градусов.

Карина Дроздецкая