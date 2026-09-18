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Глава Ростова-на-Дону проголосовал на выборах

В Ростове-на-Дону глава города Александр Скрябин посетил избирательный участок. Об этом господин Скрябин поделился в своих соцсетях.

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону в выборах смогут принять участие более 3 млн человек. С 18 по 20 сентября жители Ростовской области голосуют на выборах депутатов Государственной Думы, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания и выборах депутатов органов местного самоуправления.

Константин Соловьев

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