Глава Ростова-на-Дону проголосовал на выборах

В Ростове-на-Дону глава города Александр Скрябин посетил избирательный участок. Об этом господин Скрябин поделился в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону в выборах смогут принять участие более 3 млн человек. С 18 по 20 сентября жители Ростовской области голосуют на выборах депутатов Государственной Думы, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания и выборах депутатов органов местного самоуправления.

Константин Соловьев