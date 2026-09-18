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В Ростовской области для 3 млн избирателей открылись участки для голосования

В Ростовской области сегодня, 18 сентября, в 08:00 открылись все избирательные участки и начали работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба региональной Избирательной комиссии.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На Дону в выборах смогут принять участие более 3 млн человек. С 18 по 20 сентября жители Ростовской области голосуют на выборах депутатов Государственной Думы, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания и выборах депутатов органов местного самоуправления.

Константин Соловьев

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