Say Agency объяснил исчезновение концертов Канье Уэста в Петербурге с сайта тура

Организатор концертов Канье Уэста в Петербурге Say Agency связал исчезновение дат выступлений рэпера с сайта его мирового тура с реакцией артиста на ситуацию вокруг концертов в России. Глава агентства Анна Субчева заявила РБК, что после устранения возникших проблем господин Уэст вернет информацию о выступлениях в афишу.

«Сейчас произошла такая реакция на тот хаос, который у нас происходит в стране вокруг его концерта. И как только все эти нюансы, весь этот хаос будет истреблен, он, конечно же, все вернет обратно»,— сказала госпожа Субчева.

По ее словам, Уэст получает информацию о происходящем в России от организаторов. «Для него, конечно, тоже это все очень тяжело»,— добавила она.

Ранее из мирового расписания Уэста исчезли концерты в Петербурге, которые были запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Сейчас на сайте тура указаны выступления в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Финиксе. Кроме того, из Telegram-канала Say Agency были удалены публикации, в которых организатор подтверждал проведение концертов и опровергал их отмену или перенос.

Концерты Уэста в Петербурге были анонсированы 17 августа. По словам госпожи Субчевой, за первые сутки продажи было реализовано 81 тыс. билетов. Стоимость билетов доходила до 160 тыс. руб. за места в VIP-ложе.

Карина Дроздецкая