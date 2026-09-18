Глава Карелии Артур Парфенчиков проголосовал на выборах депутатов разных уровней. Он пришел на свой избирательный участок в автотранспортном техникуме Петрозаводска. Об этом губернатор сообщил в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Парфенчиков пришел на свой избирательный участок в автотранспортном техникуме Петрозаводска

Фото: Артур Парфенчиков в Max Господин Парфенчиков пришел на свой избирательный участок в автотранспортном техникуме Петрозаводска

Фото: Артур Парфенчиков в Max

«Сделал свой выбор»,— написал господин Парфенчиков.

В Карелии 18-20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания республики. В Петрозаводске и Костомукше также выбирают депутатов городских советов. Избирательные участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

«От того, кто будет представлять интересы республики и ее жителей, зависит развитие Карелии на ближайшие пять лет»,— отметил губернатор.

Карина Дроздецкая