На открытии «Спартаковца» в Ярославле выступит Niletto

В Ярославле на торжественном открытии обновленного стадиона «Спартаковец» выступит Niletto (Данил Прытков), известный по таким песням, как «Любимка», «Краш», «Не вспоминай» и «Худи». Концерт анонсировал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Niletto

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Niletto

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

24 сентября (четверг) с 16:00 на стадионе пройдут совместные тренировки с чемпионкой мира по кикбоксингу Анастасией Мошкиной, чемпионом мира по пляжному футболу Борисом Никоноровым и победителем шоу «Суперниндзя. Дети» Валерием Шубиным. Выступление Niletto запланировано на 20:00, оно послужит завершением торжественной церемонии открытия.

Реконструкция стадиона стартовала в 2025 году и велась на средства Сбербанка. Объем инвестиций — 600 млн руб. В рамках благоустройства проложены коммуникации и сети, возведены амфитеатр, трибуны и спортивный блок, уложено новое покрытие и проведено озеленение, установлены малые архитектурные формы.

Алла Чижова