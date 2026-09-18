Александр Дронов отдал свой голос на выборах в Новгородской области

Губернатор Новгородской области Александр Дронов проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Новгородской областной думы. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере Max.

«Эти выборы проходят в ситуации беспрецедентного внешнего давления. Мы видим небывалые санкции и прямые атаки на наши гражданские объекты»,— написал господин Дронов.

По его словам, от избранных депутатов зависит развитие городов и округов региона, поддержка проектов, строительство школ, ремонт дорог и развитие предприятий. «Решение о том, кому доверить представлять свои интересы, принимает каждый из вас»,— отметил губернатор.

Голосование началось 18 сентября и продлится до 20 сентября. Избирательные участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00. В регионе выбирают 450 депутатов Госдумы и 32 депутата Новгородской областной думы.

Карина Дроздецкая