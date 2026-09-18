На Дону дело «СитиСтроя» о мошенничестве на 1 млрд рублей передали в прокуратуру

В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилых домов с ущербом в 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Речь идет о деле компании «СитиСтрой». Как ранее писал «Ъ-Ростов», фигурантами дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество», максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет), являются руководители компании «СитиСтрой» Евгений Павловский, его экс-супруга Евгения Игнатьева и находящегося в международном розыске Арутюн Арутюнян. Фирма специализировалась на строительстве индивидуальных жилых домов в Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.

По версии следствия, в 2023–2024 годах злоумышленники действовали в составе организованной группы: от имени коммерческой структуры они заключали с гражданами договоры на строительство жилых домов, обещая возвести их в кратчайшие сроки. Многие пострадавшие для оплаты оформили ипотечные кредиты. Получив предоплату, обязательства подозреваемые не исполнили.

Ущерб от 305 эпизодам составил свыше 1,1 млрд руб. Часть средств была легализована через перечисления на счета третьих лиц с последующим обналичиванием, а также через приобретение дорогостоящей недвижимости.

Для возмещения ущерба по ходатайству следователей арестованы 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, принадлежащих обвиняемым и их родственникам.

Материалы дела направлены в прокуратуру Ростовской области. После утверждения обвинительного заключения дело передадут в суд. На пресс-конференции следователи отмечали, что дело может быть передано в Новочеркасский городской суд.

Подробнее — в материале «Наобещали на миллиард».

Константин Соловьев