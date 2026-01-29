Наобещали на миллиард

В Ростове-на-Дону следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех руководителей компании «Сити Строй». Она занималась индивидуальным жилищным строительством (ИЖС) на территории Ростовской области и соседних регионов. Договоры с фирмой на возведение домов подписали почти 300 человек, 110 из них признаны потерпевшими. По оценкам следствия, общая сумма причиненного ущерба превышает 1,1 млрд руб. Двум фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их сообщник, гендиректор фирмы, находится в международном розыске.



В Ростове-на-Дону сотрудники главного следственного управления МВД России по региону завершили расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество», максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет). Фигурантами дела являются руководители компании «Сити Строй» Евгений Павловский, его экс-супруга Евгения Игнатьева и находящегося в международном розыске Арутюн Арутюнян. Фирма специализируется на строительстве индивидуальных жилых домов в Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.

По данным системы Картотека.ру, ООО «Ситистрой» было зарегистрировано в Новочеркасске в январе 2024 года. Основная специализация — предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Генеральным директором компании является Арутюн Арутюнян. По итогам 2024 года, выручка ООО составила 32,9 млн руб., чистая прибыль - 254 тыс. руб. По данным ГУ МВД России по Ростовской области, юридически компания продолжает существование.

За время расследования дела сумма ущерба, причиненного фирмой ее клиентам, увеличилась более чем вдвое. Если на момент возбуждения уголовного дела она составляла 500 млн руб., то сейчас превышает 1,1 млрд руб. Правоохранителям известно о почти 300 обманутых клиентах компании, из которых 110 признаны потерпевшими. Об этом на пресс-конференции в Ростове-на-Дону рассказали представители донского главка МВД России — начальник следственного управления Юлия Одноралова и руководитель отдела следственной части ГСУ Алексей Гринин. По их словам, принято решение о передаче дела в суд.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Евгений Павловский и Евгения Игнатьева находились под подпиской о невыезде, так как пошли на сотрудничество с правоохранителями и пообещали завершить строительство домов — выполнить обещания перед клиентами. Для этого господин Павловский даже пытался оформить кредиты в различных банках.

Однако ставки по кредитным договорам оказались непосильными для строителя. В итоге, он не получил денег и дома не построил. Сейчас на этапе фундамента находятся около 80% зданий, за которые фигуранты дела успели получить средства клиентов.

До создания ООО «Сити Строй» в 2024 году, Арутюн Арутюнян работал начальником отдела ипотечного кредитования одного из банков. Господин Арутюнян познакомился с Евгением Павловским, который на тот момент имел «портфолио успешных строительных проектов», реализованных в Краснодаре. Деловые отношения привели к основанию «Сити Строя». Обязанности распределили так: на гендиректоре — привлечение клиентов, на его партнере — стройка. Госпожа Игнатьева в этом трио отвечала за поступление клиентских денег на ее расчетный счет.

По словам представителей МВД, несмотря на факт завершения расследования, цифры (110 потерпевших, свыше 1,1 млрд руб. убытка) не являются окончательными. Следователи продолжают работу по выявлению пострадавших в разных субъектах РФ.

Большинство из этих людей — жители Дона и Крыма, уточнили сотрудники регионального управления. Только на полуострове, как минимум, 40 потерпевших, о 10 из них следователи узнали лишь в январе 2026 года.



По версии следователей, многие жертвы мошеннической схемы все еще не подали заявление в полицию, так как надеются, что их дома, все же, построят. «Некоторых людей фигуранты могли попросить не предавать огласке факт затяжного строительства в обмен на обещание построить их жилье в первую очередь», — поделилась предположением Юлия Одноралова.

Не сдержавшим обещания Евгению Павловскому и Евгении Игнатьевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они знакомятся с материалами дела. Их сообщник Арутюн Арутюнян находится в международном розыске. Точное местонахождение топ-менеджера «Сити Строя» неизвестно. Правоохранители ищут его на территории Армении, куда он уехал еще до того, как стал подозреваемым в мошенничестве.

«После того как фигуранты завершат процесс ознакомления с материалами дела, оно будет передано на рассмотрение в Новочеркасский городской суд», — резюмировал Алексей Гринин.

Константин Соловьев