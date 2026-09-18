Суд взыскал 3,5 млн за мусор в границах охранной зоны нацпарка «Плещеево озеро»

Арбитражный суд Ярославской области взыскал с ООО «Мехуборка Переславль» 3,5 млн руб. в пользу Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора за складирование мусора на участке в границах охранной зоны нацпарка «Плещеево озеро». Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

Суд установил, что 29 июля 2024 года природоохранной прокуратурой совместно с представителями нацпарка «Плещеево озеро» и областного управления Росреестра на земельном участке, расположенном по адресу улица Свободы, 98, выявлено складирование коммунальных отходов и мусора. Площадь загрязненного участка составила 3,5 тыс. кв. м.

В решении суда указывается, что земля, принадлежащая городу и входящая в границы охранной зоны нацпарка «Плещеево озеро», была предоставлена в аренду ООО «Мехуборка Переславль». По расчетам Росприроднадзора, размер ущерба составил 3,5 млн руб. Ответчик претензию о возмещении вреда оставил без удовлетворения, поэтому ведомство обратилось в суд с аналогичным требованием.

«Суд удовлетворил требования в полном объеме. Компания попыталась оспорить решение, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений»,— сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

В 2024 году глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий сообщал, что территория на Свободы, 98, используемая для перегрузки мусора, будет полностью очищена в связи с запуском в работу новой станции перегрузки ТКО.

ООО «Мехуборка Переславль» — это действующая переславская компания, зарегистрированная в июне 2017 года и специализирующаяся на сборе, перевозке, обработке и утилизации неопасных отходов.

Алла Чижова