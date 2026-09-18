Отель в Угличе переоценили после двух лет безуспешных торгов

Гостиница на улице Островского в Угличе в сентябре 2026 года прошла оценку рыночной стоимости после двух лет торгов, признававшихся несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Соответствующее распоряжение подписала министр имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Согласно распоряжению от 16 сентября, имущество теперь будут продавать за 286 млн руб. Оценщик ООО «Компания Стандарт Оценка» определил стоимость гостиничного комплекса площадью 7,3 тыс. кв. м в 219 млн руб., земельного участка площадью 1,3 гектара — в 18,3 млн руб., движимого имущества (мебели, бытовой техники и профессионального оборудования и др.) — в 46 млн руб., трансформаторной подстанции — в 1,6 млн руб.

В отеле 47 номеров, ресторан, тренажерный зал, бассейны и сауны. До продажи гостиница находилась в управлении сети «Азимут». В план приватизации объект включили еще в 2024 году. Тогда его продавали за 952 млн руб.

Новые торги уже объявлены. Аукцион планируют провести 23 октября.

Алла Чижова