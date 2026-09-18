Михаил Евраев встретился с бойцами отряда «БАРС»

В Ярославской области полностью укомплектован отряд «БАРС», созданный для защиты важных объектов и инфраструктуры региона от атак беспилотников. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Михаил Евраев после встречи с бойцами отряда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

По словам главы региона, власти совместно с Минобороны и региональными ведомствами совершенствуют систему защиты объектов и адаптируют ее к меняющейся тактике атак.

«Благодарю всех бойцов "БАРСа" за службу, мужество и готовность защищать Ярославскую область. Своим примером они показывают, что значит быть ответственным за свою семью, свой регион и свою страну. Совместно с Минобороны России и региональными ведомствами постоянно совершенствуем систему защиты и адаптируемся к меняющимся тактикам противника»,— сказал Михаил Евраев.

На встрече добровольцы предложили продлить сроки службы для тех, кто уже трижды проходил сборы и хочет продолжить работу в составе отряда. Сейчас срок сборов составляет два месяца, при этом участвовать в них можно не более трех раз в год.

Также бойцы предложили дополнительно поощрять наиболее отличившихся при несении службы, в том числе награждать их медалями и, при возможности, присваивать звания. Эти предложения планируется проработать с областным военкоматом и профильными ведомствами.

Сейчас заканчивает обучение новая группа бойцов, которая в ближайшее время заступит на боевое дежурство, сменив предыдущую команду, завершившую сборы.

Виктория Самко