В Ярославской областной больнице открыли центр мини-инвазивных технологий

В Ярославской областной клинической больнице начал работу центр мини-инвазивных технологий лечения панкреатобилиарной патологии. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Открытие состоялось на выездном заседании Координационного совета главных внештатных специалистов регионального минздрава, в котором принял участие губернатор Михаил Евраев. В центре будут оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с желтухами опухолевой природы, осложнениями желчнокаменной болезни, хроническими панкреатитами, кистами поджелудочной железы, а также доброкачественными опухолями надпочечников и забрюшинного пространства. Приоритет получат жители Ярославской области.

«С открытием этого центра в регионе будет существенно увеличено количество малоинвазивных операций. Мы планомерно развиваем региональную систему здравоохранения. В этом году введены в строй эндокринологический и эндоскопический центры в Рыбинске. До конца года планируется открыть центр амбулаторной онкологической помощи в Переславской ЦРБ и центры гемодиализа в Угличе и Переславле-Залесском»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Центр сможет принимать до 900 пациентов в год. Оснащение включает С-дугу, лапароскопические стойки и другое современное оборудование. На заседании главный хирург региона Евгений Чулков сообщил, что доля малотравматичных операций в экстренной хирургии выросла с 25,6% в 2022 году до 44,2% в 2025-м. В дальнейшем планируется совершенствовать маршрутизацию пациентов, развивать клинический аудит и увеличивать долю высокотехнологичных малоинвазивных вмешательств.

«При этом технологии — лишь инструмент, и без врачей они не работают. Важно, что в регионе эффективно выстроен диалог власти с медицинским сообществом — это дает возможность оперативно снимать возникающие вопросы»,— отметила сенатор от Ярославской области Наталия Косихина, подчеркнув необходимость привлечения медицинских кадров и развития наставничества.

Михаил Евраев осмотрел новые площади и пожелал врачам успехов в спасении жизней и здоровья пациентов.

Антон Голицын