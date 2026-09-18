В Ярославской области открылись избирательные участки на выборах в Госдуму

В Ярославской области в 8:00 18 сентября открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов в Госдуму. Участки будут работать до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На территории региона работают 822 участковые избирательные комиссии, еще 16 открыты в больницах и СИЗО. Следить за соблюдением порядка голосования будут свыше 1200 наблюдателей, а более 3,6 тыс. сотрудников органов внутренних дел обеспечат безопасность на участках. На избирательных участках введут пропускной режим с применением металлодетекторов.

«Выборы в Ярославской области идут по двум одномандатным избирательным округам — это Ярославский округ № 193 и Ростовский округ № 194. Всего зарегистрировано 17 кандидатов. Федеральные списки кандидатов зарегистрировали десять политических партий»,— сообщил председатель областного избиркома Сергей Фефилин.

Голосование продлится три дня — с 18 до 20 сентября. В Государственную думу избираются 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам и столько же — по одномандатным округам.

Алла Чижова