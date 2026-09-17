Прокуроры поймали волну

В доход государства может отойти еще один портовый актив. Южная транспортная прокуратура взыскивает в суде 96,6% СК «Голубая волна», управляющей терминалом в порту Азов мощностью около 760 тыс. тонн в год и сухогрузами общим дедвейтом более 30 тыс. тонн. Контролирующая бизнес мальтийская Blue Wave Shipping, считают юристы, могла не получить необходимые разрешения на покупку долей в российском юрлице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению иск Южной транспортной прокуратуры о взыскании в доход РФ 96,6% ООО «СК "Голубая волна"», управляющего терминалом в порту Азов и сухогрузами. Определение от 16 сентября опубликовано в картотеке дел. Ответчиками выступают зарегистрированная на Мальте Blue Wave Shipping Limited, владеющая 96,6% компании, и Blue Wave Shipping, Inc. из США. Третьими лицами привлечены Росморречфлот и ФАС.

Южная транспортная прокуратура просит признать ничтожными и применить последствия недействительности сделок купли-продажи 56,63% и 40% долей в СК «Голубая волна», заключенных в июле и мае 2019 года между Blue Wave Shipping, Inc. и мальтийской Delta Streamline Limited (сегодня Blue Wave Shipping Limited).

Одновременно ведомство подало заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на доли в «СК "Голубая волна"», имущество, денежные средства, а также в виде запрета гендиректору и иным органам управления ухудшать положение работников, останавливать работу, распределять прибыль, отчуждать активы и так далее. Предварительное заседание и рассмотрение заявления о принятии обеспечительных мер назначены на 7 октября. “Ъ” обратился за комментариями в Южную транспортную прокуратуру, Blue Wave Shipping, ФАС и Росморречфлот.

Blue Wave Shipping, сказано на сайте компании, существует с 1994 года, занимается перевозкой сухих грузов, обслуживая порты Средиземного, Черного и Азовского морей. Владеет десятью сухогрузами дедвейтом по 3–3,7 тыс. тонн, предназначенными для перевозки генеральных и насыпных грузов, включая уголь, зерно, древесину и контейнеры. Площадь терминала СК «Голубая волна», сказано в материалах Росморречфлота,— 4,8 га, пропускная способность — около 760 тыс. тонн в год.

Александр Гуцан, генпрокурор РФ, в апреле 2026 года, «Интерфакс»: «Ключевой задачей надзора остается укрепление имущественной и финансовой основы государства».

По данным «Морцентра-ТЭК», в 2025 году терминал сократил перевалку на 14,5%, до 509,9 тыс. тонн. Это около 12% от общего объема перевалки в порту Азов за прошлый год. В структуре грузов примерно по 240 тыс. тонн пришлось на зерно и прочие насыпные грузы. Источник “Ъ” уточняет, что на июль 2026 года терминал перевалку продолжал.

В 2004 году, писали «Ведомости», у Blue Wave Shipping появилось совместное предприятие с одним из первых российских экспортеров российского зерна «Югтранзитсервис», созданным Кириллом Подольским, основателем холдинга Valars Group. Тогда издание сообщало, что Blue Wave Shipping принадлежит группе иностранных инвесторов, вице-президентом компании назывался Отар Косашвили. По словам источника “Ъ”, он может быть бенефициаром Blue Wave Shipping. Миноритарные доли в СК «Голубая волна» принадлежат Александру Зайцеву, Александру Фадееву, Алле Савинцевой и Ивану Язвенко. Господин Зайцев, следует из СПАРК, до мая возглавлял Ассоциацию портов и судовладельцев речного транспорта.

Как отмечает юрист Forward Legal Олесь Груздев, учитывая участие ФАС, иск может быть связан с законом о иностранном контроле стратегических предприятий, позволяющим иностранным лицам иметь доли в таких обществах только при предварительном согласовании антимонопольного органа, которое в данном случае могло быть не получено.

Советник Pen & Paper Роман Кузьмин говорит, что в данной ситуации вполне вероятным выглядит отсутствие предварительного согласования правительственной комиссии на сделки. Олесь Груздев считает, что прокуратура с вероятностью 99,9% выиграет спор: «Суды в России не отказывают прокуратуре в таких требованиях, особенно если речь идет о стратегических предприятиях».

В 2025 году в доход РФ был обращен бизнес экспортера зерна «Родные поля», который в том числе управлял терминалом в Азове. Как указывала Генпрокуратура, владевший тогда компаний Петр Ходыкин также имел гражданство Сент-Китс и Невис (Британия) и как иностранный резидент не получил разрешение правительства РФ на участие в стратегическом предприятии. В июле «Родные поля» за 11,7 млрд руб. на торгах приобрела «Тиара Холдинг», как считается, в интересах «Деметра-Холдинг» (см. “Ъ” от 9 июля).

Сейчас из-за возросших рисков для судоходства в Черном море навигация в Азово-Черноморском бассейне сильно ограничена. Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что особого интереса к портовым мощностям на Азовском море сегодня нет, текущая активность здесь минимальная, а в долгосрочной перспективе при сохранении экспортной пошлины стоит ждать сокращения объемов вывоза и, как следствие, снижения спроса на перевалку.

Анатолий Костырев