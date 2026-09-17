На Рыбинском водохранилище спасли трех тонувших рыбаков

Лодка с тремя рыбаками перевернулась на Рыбинском водохранилище в Брейтовском муниципальном округе Ярославской области. Мужчины оказались в холодной воде примерно в 5 км от берега, сообщили в Пожарно-спасательной службе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот видеозаписи спасения рыбаков

Фото: Пожарно-спасательная служба Ярославской области Скриншот видеозаписи спасения рыбаков

Фото: Пожарно-спасательная служба Ярославской области

Сообщение о происшествии поступило спасателям станции Брейтово 17 сентября около 14:00. Лодка перевернулась между селами Горелово и Медухово. К моменту прибытия спасателей на водохранилище начала подниматься небольшая волна.

На место происшествия на катере «Вымпел» направились спасатели. Около 15:00 они обнаружили рыбаков. Мужчины около часа оставались в воде, держась за почти затонувшую лодку. Над поверхностью воды было видно только ее дно, внутри плавсредства сохранялся воздух.

Спасатели подняли мужчин на катер и доставили к берегу в районе села Горелово. Медицинская помощь им не потребовалась. Спасенными оказались жители Ярославля, которые приехали в Брейтовский округ на рыбалку и сняли домик в Горелове.

Виктория Самко