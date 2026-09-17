В Ярославле девять дворов отремонтируют на год раньше

В Ярославле девять дворов, которые планировали привести в порядок в рамках проекта «Наши дворы» в 2027 году, отремонтируют в текущем 2026 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«По инициативе мэра Ярославля Артема Молчанова девять проектов, которые планировалось реализовать в следующем году, будут сделаны уже в 2026-м. Такой подход позволяет быстрее решать вопросы жителей и не откладывать благоустройство. На выполнение программы "Наши дворы" ежегодно направляем около 800 млн руб., а за все время вложили порядка 4,5 млрд руб. И завершать эту работу мы не собираемся — будем продолжать, пока есть дворы, которые требуют обновления»,— прокомментировал Михаил Евраев.

В текущем году по проекту «Наши дворы» завершен 51 проект: благоустроили 31 придомовую территорию и сделали 19 спортивных площадок. 15 сентября в Ярославле состоялось открытие обновленной территории во дворе домов на улицах Гагарина, Рыкачева и Нефтяников. Там установили детский игровой комплекс, качели, карусель и скамейки с навесами. Также провели ремонт асфальтового покрытия, обустроили парковки и тротуары, восстановили газоны и установили камеры видеонаблюдения.

Мэр Ярославля и председатель Координационного совета по реализации приоритетных проектов региона Артем Молчанов сообщил, что программа будет расширяться не только на крупные города, но и на отдаленные муниципалитеты, чтобы обеспечить доступ к благоустроенным пространствам для всех жителей.

«Сегодня наша команда вышла на внушительные объемы выполнения программы, в том числе мы смогли добиться опережающих темпов исполнения. Система отлажена на всех уровнях, от получения запросов из конкретных дворов до организации финального праздника по случаю открытия обновленного объекта»,— прокомментировал господин Молчанов.

За годы действия программы в области благоустроено более 500 придомовых территорий, создано свыше 400 спортивных и игровых площадок и около 50 зон для выгула собак. Министр регионального развития Евгений Чуркин указал на комплексный характер работ, включающий ремонт проездов, установку освещения и игрового оборудования с учетом потребностей людей разных возрастов.

«Сегодня мы видим, как проект "Наши дворы" меняет привычные пространства вокруг домов»,— добавил господин Чуркин.

Алла Чижова