В Ярославской области в августе цены снизились на 0,4%

В августе 2026 года сводный индекс потребительских цен в Ярославской области составил 99,6% по отношению к июлю. Данные опубликовал Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Цены на продовольственные товары в целом снизились на 0,4%. Среди продуктов больше всего подорожали сахар (+7,9%), сливочное масло (+4,5%) и мороженое (+3,3%). При этом цены снизились практически на все овощи, фрукты и ягоды, а также на куриные яйца, овощные и фруктово-ягодные консервы и молочную продукцию.

Платные услуги в среднем подешевели на 1,3%. В частности, цены на услуги внутреннего и зарубежного туризма снизились на 5,4 и 1,2% соответственно. При этом на 5,9% подорожали услуги страхования, на 1,2% — аренда квартир.

Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,6%. Заметнее всего — моноблоки (+7,5%), планшеты (+4,3%), смартфоны (+4,1%), стройматериалы (+2,1%), школьно-письменные принадлежности (+2%). Среди моторного топлива более всего подорожал бензин АИ-92 — на 5,2%. Рост на другие виды составил 0,1 – 0,7%.

В целом к декабрю 2025 года цены в регионе выросли на 4,4%.

Алла Чижова