Концерт классической музыки, спектакли и стендап-шоу

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Новороссийска смогут послушать классическое оперное пение в сочетании с бас-гитарой и клавишными, посмотреть спектакли и кино, а также посетить стендап-концерт. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ

Где послушать музыку

В Музейно-историческом комплексе в Абрау-Дюрсо 19 сентября в 19:00 пройдет концерт проекта «Резонанс». В зале среди туннелей классическое оперное пение встретится с звучанием бас-гитары и клавиш. «Сопровождение от шеф-сомелье станет частью единого сенсорного переживания, создавая атмосферу, в которой звук и вкус вступают в диалог», — обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 7000 руб. (18+)

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Какие спектакли посетить

18 сентября в 18:30 в культурном центре «Старый парк» в Кабардинке состоится премьера спектакля «Отель двух миров». Разочарованный во всем, но еще довольно молодой человек Бернар Порталь попадает в загадочный отель. Постояльцы этого места — люди, оказавшиеся между жизнью и смертью. Каждому, кто находится здесь, предстоит переосмыслить свои поступки и попробовать сделать выводы. Знакомясь с другими постояльцами, Жюльен учится принимать судьбу и понимать самого себя.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

В субботу в 16:00 на сцене Городского дворца культуры в Новороссийске покажут комедию «День человеческий». В основу спектакля легли рассказы писателя сатирика Аркадия Аверченко. Автор прославился как мастер короткого юмористического и сатирического рассказа. В дореволюционное время он писал бытовые зарисовки, наполненные тонкой иронией. Важной темой произведений становились психология обывателей, нравы чиновников и интеллигенции. В эмигрантский период в творчестве писателя появилась острая критика большевизма и реалий гражданской войны.

Стоимость билетов — 800 руб. (16+)

«Городской театр» в Новороссийске 20 сентября в 19:00 покажет драму «Отцы и сыновья». Спектакль основан на романе Ивана Тургенева «Отцы и дети». Авторы постановки пытаются ответить на вечные вопросы о том, кем и каким должен быть каждый из нас в этом мире, кто такой сегодня Базаров и есть ли ему место в сегодняшнем обществе.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Новороссийска продолжаются показы нового исторического боевика «Восставший». Англия охвачена беспорядками. Во главе восставших оказывается Уот Тайлер, который никогда не мечтал стать лидером, но именно ему предстоит изменить ход истории.

Стоимость билетов – от 490 руб. (18+)

Также в кинотеатрах еще можно посмотреть таиландскую драму «Мой пес Гохан». Белый пес с розовым носом проходит через жизни трех хозяев: инженера, не готового выйти на пенсию, сотрудницы приюта для животных и молодой пары студентов. Он оказывается рядом в самые важные моменты их жизни и по-своему меняет каждого из них.

Стоимость билетов — от 510 руб. (12+)

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Чем можно еще заняться

В Морском культурном центре 19 сентября в 19:00 пройдет стендап-концерт «Живьем!» комика Виктора Комарова. Артист является одним из пионеров современного российского стендапа. Финалист третьего сезона проекта «Comedy Баттл», выступал на площадке «Comedy Cafe», участвовал в шоу «Битва за эфир» на МУЗ-ТВ и «Не спать!». Виктор Комаров выступает с бытовой комедией наблюдений, шутками про семейную жизнь и отношения.

Стоимость билетов — от 1680 руб. (18+)

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