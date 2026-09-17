В Ярославле в дни выборов запретят остановку машин у избирательных участков

В Ярославле с 18 по 20 сентября включительно будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств в районе избирательных участков. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Ограничения вводятся в связи с проведением выборов депутатов Госдумы. Они начнут действовать с 6:00 пятницы до 23:00 воскресенья. Кроме того, 20 сентября в целом будет ограничено движение транспорта в районе некоторых избирательных участков.

Дорожные ограничения будут действовать у части школ, ДК Энергетик, Гамма, Красный Перекоп, Радий, Железнодорожников, Нефтяник, ВОС, Демидовского университета, Дома детского творчества, академии Пастухова, Медицинской академии, Дворца молодежи и на других участках дорог.

Алла Чижова