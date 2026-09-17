Экс-директор ярославского депспорта возглавил ХК «Шанхай Дрэгонс»

Бывший директор департамента по физической культуре и спорту Ярославской области Александр Церковный назначен генеральным директором хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс». О его назначении 16 сентября сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Церковный

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Александр Церковный

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ярославле господин Церковный также известен как основатель частной медицинской клиники, директор департамента по физической культуре и спорту региона, а также учредитель и гендиректор ярославского баскетбольного клуба «Буревестник». После работы в ярославском клубе Александр Церковный стал генеральным директором баскетбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург), который возглавлял с июля 2018 года по июль 2026 года.

За это время петербургский клуб стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22, дважды выиграл Суперкубок и завоевал Кубок России. «Зенит» также дебютировал в Евролиге и дошел до четвертьфинала турнира. Молодежный «Зенит» за этот период трижды становился чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ, а юношеская команда трижды выигрывала первенство ДЮБЛ.

«Шанхай Дрэгонс» — преемник пекинского «Куньлунь Ред Стар». Команда базируется в Санкт-Петербурге, куда переехала летом 2025 года. Комментируя назначение, господин Церковный назвал работу в новом клубе «новым и амбициозным вызовом».

«Первый сезон клуба в Санкт-Петербурге стал хорошим стартом и заложил крепкий фундамент, однако впереди у нас колоссальный объем работы по всем направлениям. Ключевые задачи — планомерно усиливать спортивный результат и расширять аудиторию, активно продвигать бренд клуба, прокачивать маркетинговое направление»,— заявил он.