В Ярославской области на прошедшей неделе остановился рост цен на бензин

В период с 7 по 14 сентября 2026 года в Ярославской области не изменились цены на бензин. Данные публикует Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Средняя цена за литр автомобильного бензина в регионе составила 68,01 руб., в том числе 66,49 руб. на АИ-92, 67,96 руб. на АИ-95, 95,09 руб. на АИ-98 и выше. Литр дизеля обходился в среднем в 78,44 руб.

В целом по России потребительские цены на бензин за неделю с 8 по 14 сентября выросли на 0,36%.

Согласно данным Ярославльстата, в начале года (на 12 января 2026 года) средняя цена за литр автомобильного бензина составляла 63,41 руб., дизеля — 74,47 руб.

Алла Чижова