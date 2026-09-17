Участники TNF обсудили импортозамещение ПО в ТЭК

Участники трека «Технологии и цифра» Международного промышленно-энергетического форума TNF обсудили импортозамещение программного обеспечения, обмен отраслевыми данными и применение искусственного интеллекта в ТЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Эдуард Шереметцев заявил, что следующим шагом должно стать развитие платформенных решений с учетом компетенций и технологических наработок компаний. По его словам, необходимо объединять накопленную экспертизу и формировать единые правила интеграции, сохраняя конкурентные преимущества участников и не вмешиваясь в их операционную деятельность.

Он также отметил, что механизмы информационного обмена должны не только собирать и агрегировать сведения, но и предоставлять участникам отрасли полезные данные, сервисы и инструменты для принятия решений.

Участники дискуссий заявили о высоких темпах перехода на российское ПО, но сочли излишним чрезмерно стимулировать этот процесс. Заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям Михаил Книгин призвал аккуратно регулировать использование российских процессоров в доверенных программно-аппаратных комплексах, поскольку немедленный переход может вызвать сложности.

Генеральный директор Группы Астра Илья Сивцев отметил, что импортозамещение предполагает не только миграцию на отечественные решения, но и создание новых систем, в том числе для бизнес-процессов, связанных с ИИ.

Заместитель вице-президента ПАО «Транснефть» Иван Шальков назвал практическими приоритетами сокращение сроков поставки отечественного оборудования и обеспечение его стабильного качества. Начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций ПАО «Газпром нефть» Антон Думин заявил, что российские решения должны обмениваться данными, выдерживать промышленную нагрузку и работать в сложных ИТ-ландшафтах.

Отдельная дискуссия была посвящена автономности ИИ. Исполняющий обязанности директора по информационным и цифровым технологиям Госкорпорации «Росатом» Евгений Гаранин предложил определять ее уровень в зависимости от критичности процесса. Директор по цифровым и информационным технологиям СИБУРа Антон Рубенчик связал возможность автономной работы ИИ с предсказуемостью его действий и длительным наблюдением за системой.

Руководитель Научно-технического центра «Газпром нефти» Александр Ситников отметил, что наличие цифрового отражения операционной модели позволяет постепенно расширять свободу ИИ. Директор центра технологического бизнеса Сбербанк Андрей Кутуков назвал системы-помощники способом переноса экспертизы специалистов в ИИ-системы на фоне дефицита кадров экспертов в промышленных областях.