Педагог из Ярославля вошла в число лауреатов конкурса «Учитель года России»

Учитель начальных классов школы № 88 Ярославля Татьяна Журавлева вошла в число 20 лауреатов первого тура заключительного этапа конкурса «Учитель года России». Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Журавлева (в центре) и министр просвещения России Сергей Кравцов (справа)

Фото: Правительство Ярославской области Татьяна Журавлева (в центре) и министр просвещения России Сергей Кравцов (справа)

Фото: Правительство Ярославской области

Татьяна Журавлева работает в школе 37 лет. В конкурсе «Учитель года России» она участвует впервые. По итогам первого тура педагог успешно прошла конкурсные испытания и вошла в число 20 участников, продолживших борьбу на заключительном этапе.

Второй тур конкурса пройдет 27 сентября в Московской области.

Виктория Самко