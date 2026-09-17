В Ростове Великом за 59,6 млн рублей продают бывший корпус больницы

В Ростове Великом на торги выставили трехэтажное здание бывшего терапевтического корпуса Ростовской центральной районной больницы. Согласно опубликованному на электронной площадке «Lot-online» лоту, начальная цена объекта составляет 59,64 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lot-online.ru Фото: Lot-online.ru

Объект расположен на улице Ленинской, 40 и является выявленным объектом культурного наследия «Дом городской». На торги выставлен имущественный комплекс, включающий нежилое здание площадью 2,85 тыс. кв. м и земельный участок площадью 2,07 тыс. кв. м. Также в состав лота входят водопроводные сети протяженностью 14 м, вентиляционная установка и охранная сигнализация. Земельный участок имеет вид разрешенного использования «стационарное медицинское обслуживание».

Ограничения прав и зарегистрированные обременения на объект не указаны. В начале этого года объект включили в план приватизации регионального имущества после переезда терапевтического корпуса Ростовской ЦРБ из исторического здания на улицу Октябрьскую, 19. По словам министра имущественных отношений Ярославской области Елены Ермоловой, новый собственник должен будет восстановить здание с сохранением его исторического облика. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 октября, торги запланированы на 22 октября.

Здание было построено в XIX — начале XX века и связано с историей купеческого рода Мясниковых. В 1865 году после получения дворянства семья передала особняк городу под земскую больницу. В 1913 году к нему был пристроен новый корпус с домовым храмом.

Виктория Самко