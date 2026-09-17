В Ярославле до конца года намерены заменить все трамвайные пути

В Ярославле планируют до конца 2026 года завершить работы по замене трамвайных путей на проспекте Октября, улице Чкалова, в Кучерском переулке и на улице Победы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, отметивший, что вопрос держат на особом контроле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

К настоящему моменту обновлено 72% путей, что составляет 32 из 43,9 км. На реконструируемых участках внедряются технологии для снижения вибрации, влияющей на жилые дома. Губернатор также сообщил, что близится к завершению возведение путепровода вблизи улицы Выставочной, где сейчас монтируют пролетные конструкции. Власти планируют восстановить движение трамваев до Ярославского моторного завода со стороны Дзержинского района в конце октября.

«Построен новый диспетчерский центр на улице Елены Колесовой. Сейчас там идут благоустройство и настройка системы диспетчеризации. Она позволит в режиме реального времени контролировать движение трамваев, поддерживать связь с водителями и следить за остановочными пунктами и их сохранностью»,— дополнил губернатор.

Работа ведется по концессионному соглашению с ООО «Мовиста регионы Ярославль». Параллельно модернизируют инфраструктуру: из 63 запланированных остановочных комплексов уже обустроены 36. Демонтаж второго путепровода вблизи ЯМЗ продолжается с учетом технологических окон, согласованных с железной дорогой, так как сооружение расположено над ж/д-путями.

Зампред областного правительства – министр транспорта и дорожного хозяйства региона Роман Душко рассказал о создании новой системы электроснабжения, включающей шесть тяговых подстанций. Две из них — в Ленинском районе, четыре — в Дзержинском.

«Строительство первой продолжается у разворотного кольца в районе ЯМЗ, прокладываются кабельные линии 6 кВ и 600 В. Открытие полноценного трамвайного движения запланировано на май 2027 года, ко Дню города Ярославля»,— сообщил господин Душко.

Год назад на обновленном участке от больницы №9 до депо заработал маршрут №5к, а с 15 декабря его продлили до ТРЦ «Рио», одновременно восстановив движение по маршруту №6р. За 8,5 месяцев пассажиры совершили по этим направлениям почти 1,29 млн поездок.

Алла Чижова