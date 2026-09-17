Победители детского конкурса в Ярославской области получат по 100 тыс. рублей

Победители творческого конкурса «Промышленность глазами детей» в Ярославской области получат по 100 тыс. руб. в каждой из трех номинаций. Об этом сообщили организаторы. Конкурс проводится по инициативе министерства инвестиций и промышленности региона при поддержке региональной Торгово-промышленной палаты в рамках «Недели промышленности Ярославской области». Его проведение утверждено приказом департамента образования мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В конкурсе могут участвовать школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования в возрасте от 8 до 16 лет. Предусмотрены три категории: дети от 8 до 12 лет — рисунок или фотография; от 13 до 16 лет — рисунок или фотография; дети с ограниченными возможностями здоровья от 8 до 16 лет — рисунок или творческая работа.

Конкурс проходит с 3 сентября по 11 октября. До 21 сентября образовательные учреждения принимают и направляют заявки. С 21 по 24 сентября в центре анимационного творчества «Перспектива» будут принимать оригиналы работ. Одно учреждение может представить не более пяти работ в каждой номинации.

Жюри конкурса будет работать с 24 по 28 сентября. В него войдут сотрудники ЦАТ «Перспектива» и представитель министерства инвестиций и промышленности Ярославской области. Лучшие работы представят на стенде в КЗЦ «Миллениум» с 5 октября. Церемония награждения запланирована на 10 октября.

Виктория Самко