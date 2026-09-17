В Ярославском зоопарке родился детеныш зубра

В Ярославском зоопарке на прошлой неделе родился детеныш зубра. Сейчас он осваивается в вольере, знакомится с другими животными и следует за матерью, сообщил зоопарк на своей странице в ВК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детеныш зубра

Фото: Страница Ярославского зоопарка в ВК Детеныш зубра

Фото: Страница Ярославского зоопарка в ВК

Зубры относятся к редким животным и занесены в Красную книгу МСОП, Красную книгу России и ряда других стран. Рождение детеныша стало очередным событием в программе содержания и разведения этих животных в зоопарке.

Увидеть зубров посетители могут в Парке копытных во время прогулки на электромобиле. Зубры появились в Ярославском зоопарке в 2010 году, часть животных привезли из Беловежской пущи в Белоруссии.

Виктория Самко