В Ярославском зоопарке родился детеныш зубра
В Ярославском зоопарке на прошлой неделе родился детеныш зубра. Сейчас он осваивается в вольере, знакомится с другими животными и следует за матерью, сообщил зоопарк на своей странице в ВК.
Детеныш зубра
Фото: Страница Ярославского зоопарка в ВК
Зубры относятся к редким животным и занесены в Красную книгу МСОП, Красную книгу России и ряда других стран. Рождение детеныша стало очередным событием в программе содержания и разведения этих животных в зоопарке.
Увидеть зубров посетители могут в Парке копытных во время прогулки на электромобиле. Зубры появились в Ярославском зоопарке в 2010 году, часть животных привезли из Беловежской пущи в Белоруссии.