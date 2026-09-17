В Ярославле восстановили движение на выезде из города

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы возобновлено. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе» в 10:01.

Движение было закрыто ночью из-за атаки БПЛА в 1:49, затем открыто в 6:08 и вновь закрыто в 7:59 в связи с обнаружением фрагментов беспилотников.

«Продолжаем работу над ликвидацией последствий атаки БПЛА. При обнаружении фрагментов беспилотников не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами»,— сообщил губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что регион атаковали 65 беспилотных летательных аппаратов, повреждения получили ярославский НПЗ, жилые дома и автомобили. В настоящее время возгорания на предприятии ликвидированы.

Антон Голицын