Главные новости к утру 17 сентября

Палата представителей США одобрила законопроект, позволяющий возможность Белому дому вводить дополнительные санкции против России. Одобренный документ направят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Нефтеперерабатывающий завод был поврежден в Ярославле при налете БПЛА. Начался пожар, на месте работают спасатели. Пострадавших нет, уточнил губернатор области.

Суд в Вашингтоне прекратил уголовное дело в отношении российского инженера Дениса Постового. Его обвиняли в поставках в Россию электроники в обход ограничений.

Переход Североатлантического альянса к концепции «НАТО 3.0» станет самой масштабной трансформацией блока за последнее поколение, заявил генсекретарь Марк Рютте. Он призвал к увеличению инвестиций стран НАТО в дальнобойные высокоточные вооружения и системы ПВО.

Вечером 16 сентября стоимость декабрьского фьючерса на золото упала до $4274 за тройскую унцию впервые с 6 августа.

Ночью 17 сентября силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы против Евросоюза, если Канаду примут в ЕС в качестве ассоциированного члена.

Конфликт России и Украины завершится «очень скоро», заявил президент США Дональд Трамп. Он вновь назвал его наиболее сложным из тех, с которыми ему приходилось работать.