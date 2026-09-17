Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против РФ
Палата представителей США одобрила законопроект, позволяющий возможность Белому дому вводить дополнительные санкции против России. Об этом сообщает Reuters.
Инициативу поддержали 262 члена нижней палаты Конгресса, 159 законодателей выступили против. Одобренный документ направят на подпись президенту США Дональду Трампу.
Законопроект, разработанный покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, позволяет президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и «теневого флота». Кроме того, США смогут вводить 100-процентные пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов. Кроме того, документ продлевает ограничения в отношении Ирана до 2031 года.
Законопроект меняет акцент санкционного давления: вместо воздействия только на российских производителей и трейдеров он позволяет бить по покупателям российских нефти, газа и урана, а также по странам, помогающим обходить ограничения. Для таких государств предусмотрены пошлины до 100%, для российских товаров — до 500%; эти полномочия президента ограничены пятью годами.
Пакет также включает прямые меры против российских чиновников, банков и «теневого флота». Если президент подпишет документ, большинство ключевых ограничений и тарифов администрация должна будет ввести не позднее чем через 30 дней после его вступления в силу.