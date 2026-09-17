Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против РФ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Законопроект меняет акцент санкционного давления: вместо воздействия только на российских производителей и трейдеров он позволяет бить по покупателям российских нефти, газа и урана, а также по странам, помогающим обходить ограничения. Для таких государств предусмотрены пошлины до 100%, для российских товаров — до 500%; эти полномочия президента ограничены пятью годами.

Пакет также включает прямые меры против российских чиновников, банков и «теневого флота». Если президент подпишет документ, большинство ключевых ограничений и тарифов администрация должна будет ввести не позднее чем через 30 дней после его вступления в силу.