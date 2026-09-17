Трамп пригрозил прекратить торговлю с ЕС в случае вступления Канады

Президент США Дональд Трамп предположил, что разрешение Великобритании и Евросоюза принять Канаду в качестве ассоциированного члена может быть расценено как «враждебный акт». В ответ он пригрозил ввести новые тарифы против блока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Если намерения благие, это нормально. Если намерения дурные, мы обложим Европу очень тяжелыми пошлинами»,— сказал американский президент, выступая на митинге в Северной Каролине. Трансляцию вел телеканал Fox Phoenix.

Господин Трамп также допустил, что США могут прекратить торговлю с Европой в определенных сферах.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС. По ее словам, она предложит премьер-министру Канады Марку Карни «нечто конкретное» во время ежегодного послания Европарламенту.