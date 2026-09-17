Трамп пригрозил прекратить торговлю с ЕС в случае вступления Канады
Президент США Дональд Трамп предположил, что разрешение Великобритании и Евросоюза принять Канаду в качестве ассоциированного члена может быть расценено как «враждебный акт». В ответ он пригрозил ввести новые тарифы против блока.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«Если намерения благие, это нормально. Если намерения дурные, мы обложим Европу очень тяжелыми пошлинами»,— сказал американский президент, выступая на митинге в Северной Каролине. Трансляцию вел телеканал Fox Phoenix.
Господин Трамп также допустил, что США могут прекратить торговлю с Европой в определенных сферах.
Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС. По ее словам, она предложит премьер-министру Канады Марку Карни «нечто конкретное» во время ежегодного послания Европарламенту.
Предлагаемый Канаде статус означал бы не только торговые льготы. Он мог бы дать канадцам право жить и работать в любой стране ЕС, а канадскому бизнесу — упрощенный доступ к европейскому рынку; по оценке Politico, такой формат сотрудничества беспрецедентен для настолько географически отдаленных стран. При этом с 2017 года торговлю Канады и ЕС уже регулирует CETA — соглашение о зоне свободной торговли, то есть новый формат добавлял бы к торговым отношениям элементы более тесной интеграции.
Предложение появилось на фоне острого торгового конфликта Канады и США: в июле Вашингтон ввел дополнительные пошлины в 50% на широкий перечень канадских товаров, затронувшие импорт на $20 млрд и вступившие в силу 22 августа, а Оттава с 8 сентября ответила зеркальными пошлинами на американские товары.
Показательно и то, как США ранее выстраивали тарифную политику в отношении Европы: в январе 2026 года Вашингтон объявил о пошлинах против ряда европейских стран — 10% с 1 февраля с ростом до 25% с 1 июня — и связал их действие с переговорами по Гренландии, то есть с вопросом, не относящимся к торговле.