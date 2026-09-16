В США прекратили дело в отношении российского инженера Дениса Постового

Федеральный окружной суд в Вашингтоне прекратил уголовное дело в отношении российского инженера Дениса Постового, который обвинялся в поставках в Россию электроники в обход ограничений. Это следует из постановления суда.

Дениса Постового задержали в сентябре 2024 года в городе Сарасота (штат Флорида). Суд во Флориде арестовал его в том же месяце. По версии следствия, он экспортировал из США микроэлектронику через Швейцарию, Гонконг и другие страны, которая могла использоваться в России для производства БПЛА.

В августе 2025 года родители Дениса Постового обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в освобождении сына. В декабре того же года инженера депортировали в Россию, однако обвинения тогда с него сняты не были.

Подробнее — в материале «Ъ» «С обвинением, но без лечения».