Два БПЛА были сбиты на пути к Москве

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для пассажирской авиации угроза БПЛА означает возможность временно ограничить использование воздушного пространства. В таком режиме вылеты и прилеты откладываются, а часть посадок может быть перенесена в другие аэропорты; поэтому обслуживание рейсов по согласованию означает, что обычный график не считается безусловным и зависит от решений авиационных и других уполномоченных органов.

Практические последствия зависят от масштаба ограничений: в августе 2023 года после атаки БПЛА во Внуково отложили шесть вылетов и восемь прилетов, а посадку пяти рейсов перенесли в другие аэропорты. В мае 2025 года из-за атак беспилотников не работал аэропорт Жуковский.