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Два БПЛА были сбиты на пути к Москве

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил он.

По информации Росавиации, московские аэропорты Домодедово и Внуково обслуживают авиарейсы по согласованию с «соответствующими органами».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для пассажирской авиации угроза БПЛА означает возможность временно ограничить использование воздушного пространства. В таком режиме вылеты и прилеты откладываются, а часть посадок может быть перенесена в другие аэропорты; поэтому обслуживание рейсов по согласованию означает, что обычный график не считается безусловным и зависит от решений авиационных и других уполномоченных органов.

Практические последствия зависят от масштаба ограничений: в августе 2023 года после атаки БПЛА во Внуково отложили шесть вылетов и восемь прилетов, а посадку пяти рейсов перенесли в другие аэропорты. В мае 2025 года из-за атак беспилотников не работал аэропорт Жуковский.

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