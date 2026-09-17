Два БПЛА были сбиты на пути к Москве
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил он.
По информации Росавиации, московские аэропорты Домодедово и Внуково обслуживают авиарейсы по согласованию с «соответствующими органами».
Для пассажирской авиации угроза БПЛА означает возможность временно ограничить использование воздушного пространства. В таком режиме вылеты и прилеты откладываются, а часть посадок может быть перенесена в другие аэропорты; поэтому обслуживание рейсов по согласованию означает, что обычный график не считается безусловным и зависит от решений авиационных и других уполномоченных органов.
Практические последствия зависят от масштаба ограничений: в августе 2023 года после атаки БПЛА во Внуково отложили шесть вылетов и восемь прилетов, а посадку пяти рейсов перенесли в другие аэропорты. В мае 2025 года из-за атак беспилотников не работал аэропорт Жуковский.