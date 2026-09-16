Цена на золото упала ниже $4300 впервые с 6 августа после решения ФРС по ставке

Стоимость декабрьского фьючерса на золото упала до $4274 за тройскую унцию впервые с 6 августа. Цена резко снизилась после решения Федеральной резервной системы США повысить процентную ставку впервые за три года.

По состоянию на 22:41 мск стоимость фьючерса повысилась до $4307 за тройскую унцию, следует из данных Investing.com.

16 августа ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75–4% годовых. В предыдущий раз регулятор повышал ставку в июле 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФРС подняла планку».