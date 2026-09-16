Цена на золото упала ниже $4300 впервые с 6 августа после решения ФРС по ставке
Стоимость декабрьского фьючерса на золото упала до $4274 за тройскую унцию впервые с 6 августа. Цена резко снизилась после решения Федеральной резервной системы США повысить процентную ставку впервые за три года.
По состоянию на 22:41 мск стоимость фьючерса повысилась до $4307 за тройскую унцию, следует из данных Investing.com.
16 августа ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75–4% годовых. В предыдущий раз регулятор повышал ставку в июле 2023 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «ФРС подняла планку».
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«Ъ-Хронограф». Золото
Повышение ставки давит на золото через рост его альтернативной стоимости. Металл не приносит купонов или дивидендов, поэтому при увеличении доходности долларовых инструментов, включая казначейские облигации США, инвесторам становится выгоднее держать активы, которые дают процентный доход. Одновременно более крепкий доллар снижает спрос на золото, конкурирующее с долларовыми депозитами и облигациями за роль защитного актива.
Для дальнейшей динамики важны не только уже принятые меры, но и ожидания по реальным ставкам: когда они растут, золото обычно дешевеет. Если инфляция в США сохранится высокой, а Федеральная резервная система США вернется к активному повышению ставок, давление на металл может усилиться — в таком сценарии допускалось его снижение к диапазону $3,5–3,8 тыс. за унцию. Ранее аналитики также указывали, что риск более раннего повышения ставок смещает прогнозы цены золота вниз.