НПЗ в Ярославле поврежден при атаке БПЛА
Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ярославле при налете БПЛА, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Начался пожар, на месте работают спасатели. Пострадавших нет, уточнил глава области.
«Упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили»,— добавил господин Евраев в Telegram. По его данным, всего за ночь в регионе сбили 65 беспилотников.
По информации Росавиации, около 1:30 мск в аэропорту Ярославля были введены ограничения на обслуживания авиарейсов. Мера действует до сих пор.
Значение события связано с ролью ПАО «Славнефть-ЯНОС»: в 2025 году его называли одним из крупнейших предприятий Ярославской области и одним из ведущих налогоплательщиков региона. В октябре 2025 года НПЗ в Ярославле также относили к критически важным объектам, для защиты которых власти формировали мобильные группы.
Предыдущий эпизод 14 июня 2026 года показывает, что последствия атак на топливную инфраструктуру могут выходить за пределы самого объекта: после атаки БПЛА в Ярославской области загорелись хранилища с топливом, а участок трассы М-8 перекрывали. Поэтому для текущего предприятия существенным последствием может стать не только повреждение отдельных сооружений, но и ограничение работы связанной с ним инфраструктуры.