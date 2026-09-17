НПЗ в Ярославле поврежден при атаке БПЛА

Нефтеперерабатывающий завод поврежден в Ярославле при налете БПЛА, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Начался пожар, на месте работают спасатели. Пострадавших нет, уточнил глава области.

«Упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили»,— добавил господин Евраев в Telegram. По его данным, всего за ночь в регионе сбили 65 беспилотников.

По информации Росавиации, около 1:30 мск в аэропорту Ярославля были введены ограничения на обслуживания авиарейсов. Мера действует до сих пор.