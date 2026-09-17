Трамп: конфликт РФ и Украины очень скоро завершится
Конфликт России и Украины завершится «очень скоро», заявил президент США Дональд Трамп. Он вновь назвал его наиболее сложным из тех, которые ему приходилось решать.
«На самом деле, именно эта война поднимает цены на дизель, но все это очень скоро закончится»,— заявил американский президент на митинге в Северной Каролине.
Господин Трамп добавил, что после окончания конфликта США станет страной, которую «никто никогда раньше не видел». «У нас сейчас создается больше рабочих мест и строится больше заводов, чем когда-либо в истории нашей страны. Это будет прекрасно»,— сказал он.
14 сентября президент США заявил, что Москва и Киев обязались не наносить удары по энергетической инфраструктуре. В Кремле предложение американского президента назвали «хорошей идеей».
Публично описанный путь к деэскалации начинается с взаимного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Владимир Зеленский также связывает этот шаг с разблокированием экспорта зерна через Черное море, тогда как его готовность провести личную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами не нашла отклика: Кремль ответил отказом.
Похожий формат уже обсуждался в марте 2025 года: после разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин дал военным команду прекратить удары по энергетическим объектам, а Владимир Зеленский заявил о поддержке предложения. По итогам переговоров в Эр-Рияде 23–25 марта 2025 года Москва и Вашингтон договорились разработать механизм запрета ударов по российской и украинской энергоинфраструктуре, то есть речь шла о согласовании и практической настройке моратория, а не о самостоятельном плане окончания конфликта.