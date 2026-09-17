В Ярославской области отработали действия после столкновения самолета с БПЛА

В ярославском аэропорту (Туношна) состоялись тактико-специальные учения по ликвидации последствий жесткой посадки воздушного судна после столкновения с беспилотником. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

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По легенде, за 400 км до конечного пункта самолет столкнулся с БПЛА, что привело к отказу левого двигателя судна. Командир, на борту которого находились 157 пассажиров и 6 членов экипажа, принял решение посадить самолет на ближайшем аэродроме — в ярославском аэропорту.

«В результате слаженных действий аварийно-спасательной команды аэропорта, пожарно-спасательных подразделений, сотрудников медицины катастроф спасено 33 человека, в том числе 5 детей. Все пострадавшие своевременно были эвакуированы из воздушного судна»,— рассказали в МЧС.

Сотрудники здравпункта аэропорта и скорой оказали помощь пострадавшим, которых впоследствии увезли в больницы. Тем, кто травмы не получил, специалисты МЧС оказали экстренную психологическую помощь.

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Целью учений была проверка готовности сотрудников аэропорта, МЧС и регионального центра скорой помощи «Медицина катастроф» к оперативному реагированию в экстренной ситуации. В учениях участвовали 75 человек и 26 единиц техники.

«По итогам учений дана высокая оценка по взаимодействию аварийно-спасательных служб и служб жизнеобеспечения при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с жестокой посадкой воздушного судна, а также внесены предложения по повышению эффективности подобных мероприятий в будущем»,— заключили в министерстве.

Алла Чижова