Стала известна программа торжественного открытия «Спартаковца» в Ярославле

Торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Спартаковец» в Ярославле начнется в 20:00 24 сентября. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

При этом до начала церемонии с 16:00 на стадионе пройдут совместные тренировки с чемпионкой мира по кикбоксингу Анастасией Мошкиной, чемпионом мира по пляжному футболу Борисом Никоноровым и победителем шоу «Суперниндзя. Дети» Валерием Шубиным. Под конец вечера запланирована музыкальная программа.

Реконструкция стадиона стартовала в 2025 году и велась на средства Сбербанка. Объем инвестиций — 600 млн руб. В рамках благоустройства проложены коммуникации и сети, возведены амфитеатр трибун и спортивный блок, уложено новое покрытие и проведено озеленение, установлены малые архитектурные формы.

Алла Чижова