Жителя Рыбинска приговорили к восьми годам за финансирование терроризма

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Рыбинска 1964 года рождения к восьми годам лишения свободы за финансирование террористической организации. Кроме того, ему назначен штраф в 300 тыс. руб. Об этом сообщили в УФСБ России по Ярославской области.

Как установил суд, мужчина несколько раз переводил с банковской карты деньги организации, признанной террористической в России. Общая сумма переводов составила 23 тыс. руб.

В опубликованном видео задержанный заявил, что переводил деньги в качестве донатов YouTube-каналу Вячеслава Мальцева (признан иноагентом, является лидером группы «Артподготовка» (признано экстремистским и террористическим и запрещено в РФ)). Он также сказал, что совершил это «не от большого ума» и сожалеет о содеянном.

Первые два года наказания осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Виктория Самко